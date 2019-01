Container-Havarie - Niederländische Soldaten räumen Strände auf

Amsterdam (APA/dpa) - Die Armee hat auf den niederländischen Wattenmeerinseln nach der Havarie des Containerschiffes „MSC Zoe“ in der Nordsee mit dem Aufräumen der Strände begonnen. Rund 100 Soldaten kamen Freitagfrüh auf Schiermonnikoog an. Der Einsatz der Armee soll mindestens zwei Tage dauern. In der Nacht auf Freitag war auf Schiermonnikoog ein zweiter Sack mit Peroxid-Belastung gefunden worden.

Inzwischen haben die Wattenmeerinseln den Schweizer Reeder MSC haftbar für den Schaden gemacht. Die Strände und Küsten der friesischen Inseln sind übersät mit Objekten und Verpackungsmüll aus den Containern. Die „MSC Zoe“, eines der größten Containerschiffe der Welt, hatte bei stürmischer See auf dem Weg nach Bremerhaven 277 Container verloren, darunter bis zu drei mit gefährlichen Chemikalien.