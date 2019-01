Billard: ÖADR bestätigte viermonatige Doping-Sperre für Mario He

Wien (APA) - Die Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) hat gegen Billard-Profi Mario He eine viermonatige Sperre wegen Dopings verhängt. Die ÖADR bestätigte am Freitag damit Medienberichte vom Dezember, wonach der Vorarlberger bei einem Test im Oktober auf einen verbotenen Wirkstoff (Hydrochlorothiazide) getestet wurde. He wurde demnach rückwirkend ab 10. Oktober gesperrt.

Die Entscheidung der ÖADR ist rechtskräftig, da innerhalb der zustehenden vierwöchigen Frist kein Einspruch erhoben wurde. He, der nach eigenen Angaben unter Bluthochdruck leidet, hatte ein Medikament gewechselt und dies nicht gemeldet. Der Ex-Europameister fiel für die 9-Ball-Weltmeisterschaft und ein weiteres wichtiges Turnier im Dezember aus.