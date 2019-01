Salvini trifft Kaczynski in Warschau

Warschau (APA/dpa) - Der italienische Innenminister Matteo Salvini trifft am 9. Jänner in Warschau Jaroslaw Kaczynski, den Parteichef der nationalkonservativen Regierungspartei Polens, PiS. Das bestätigte am Donnerstagabend die Sprecherin der Partei, Beata Mazurek. Laut der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ soll es dabei um ein Bündnis zur Europawahl im Mai gehen.

Salvini ist Chef der rechtspopulistischen Partei Lega Nord. Mit der PiS verbindet die Lega die Ablehnung von Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten. Ein Hindernis für eine Zusammenarbeit könnte der Umgang mit Russland sein, dem Polen kritisch gegenübersteht.

Im EU-Parlament gehört die PiS der EU-skeptischen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) an, in der auch frühere AfD-Abgeordnete und die britischen Konservativen Partei mitarbeiten. Die Lega Nord ist Teil der rechtspopulistischen Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF), der unter anderem ein einst für die AfD gewählter Abgeordneter sowie die französische Rassemblement National von Marine Le Pen angehören.