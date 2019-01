Junge Wirtschaft in der Wirtschaftskammer hat neue Vorsitzende

Wien (APA) - Die Kärntnerin Christiane Holzinger hat mit dem Jahreswechsel die Salzburgerin Amelie Groß an der Spitze der Jungen Wirtschaft (JW) in der Wirtschaftskammer (WKÖ) abgelöst. Die 36 Jahre alte Betriebswirtin Holzinger ist Eigentümerin und Geschäftsführerin der 360° Business Planner Steuerberatung GmbH mit Sitz in Klagenfurt.

Anteile hält Holzinger auch an zwei weiteren Firmen, darunter die Start-up-Service-Firma Start-up Stars. Sie war bereits zuletzt Mitglied im Bundesvorstand der JW und präsentiert kommende Woche ihre Pläne als neue Bundesvorsitzende der WKÖ-Teilorganisation. In der JW sind jene Unternehmer in der WKÖ engagiert, die unter 40 Jahre alt sind.

