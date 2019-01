Überfall auf Schulbrüder - Keine verwertbaren Hinweise an die Polizei

Wien (APA) - Die Suche nach dem Verantwortlichen für den Überfall auf sechs Ordensbrüder in Wien-Floridsdorf kommt offenbar nicht von der Stelle. Auch die Veröffentlichung eines Phantombildes am Donnerstag brachte vorerst keine Erkenntnisse. „Bisher sind keine verwertbaren Erkenntnisse eingelangt“, sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Freitag.

Bei dem am Donnerstag vergangener Woche in der Pfarre Strebersdorf verübten Überfall waren fünf von sechs betroffenen Schulbrüdern verletzt worden. Der Täter hatte sich stundenlang in den Räumlichkeiten aufgehalten und Bargeld sowie eine Waffe erbeutet. Das Motiv des ungefähr 35 Jahre alten Unbekannten ist rätselhaft. Das Landeskriminalamt Wien bittet nach wie vor um Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-33800.