Brexit - May sucht Kontakt mit EU-Länderchefs und Juncker

Brüssel (APA) - Die britische Premierministerin Theresa May sucht vor der mit Spannung erwarteten Abstimmung im Parlament über den von ihr ausverhandelten Brexit-Deal neuerlich das Gespräch mit mehreren Staats- und Regierungschefs der EU sowie mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Eine Kommissionssprecherin erklärte am Freitag dazu lediglich, sie könne ein solches Telefonat nicht ausschließen.

Jedenfalls sei der Kommissionspräsident immer bereit, May zuzuhören. Die Abstimmung im britischen Unterhaus, die eigentlich schon vor Weihnachten hätte stattfinden sollen und aufgrund einer drohenden Niederlage von May auf Jänner verschoben wurde, dürfte rund um die Monatsmitte erfolgen. Allerdings hat es in der Zwischenzeit schon wieder Stimmen aus den Reihen der Torys gegeben, das Votum neuerlich zu verlegen.

Zuletzt hat der frühere Brexit-Minister David Davis stärker auf ein Abkommen ohne Vertrag (no deal oder „hard Brexit“) gedrängt und gleichzeitig gemeint, die EU könnte nachgeben, weil sonst die Austrittssumme von 39 Mrd. Euro von den Briten nicht an die Europäische Union bezahlt werde.

Gleichzeitig nahmen auch Stimmen sowohl bei Konservativen als auch bei Labour zu, die in Richtung eines zweiten Referendums plädieren. May selbst will unbedingt ihren ausverhandelten Deal durchbringen, und wirbt damit, dass es der Wille des Volkes sei, das Referendumsergebnis umzusetzen.

Mit wem May in den kommenden Tagen Kontakt aufnimmt, ist unklar. Sie dürfte jedenfalls auch das Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk suchen. Allerdings hatte der EU-Gipfel im Dezember des Vorjahres eindeutig klargestellt, dass es keine Nachverhandlungen des Vertrags mit May geben werde.