Merkel reist nächste Woche zu zweitägigem Besuch nach Griechenland

Berlin (APA/AFP) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist in der nächsten Woche zu einem zweitägigen Besuch nach Griechenland. Zum Auftakt kommt Merkel am Donnerstag zu einem Gespräch mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras zusammen, wie Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz am Freitag in Berlin mitteilte.

Im Mittelpunkt stünden dabei die bilateralen Beziehungen sowie europapolitische und internationale Themen.

Am Freitag trifft Merkel den Angaben zufolge Vertreter aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft sowie Publizistik. Zudem stehen Gespräche mit Präsident Prokopis Pavlopoulos und dem Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis auf dem Programm. Auch ein Besuch in der Deutschen Schule in Athen ist geplant. Dort will Merkel mit Schülern über die Zukunft Europas diskutieren.

Die Schuldenkrise Griechenlands hatte die deutsch-griechischen Beziehungen in den vergangenen Jahren auf die Probe gestellt. Im vergangenen August verließ das Land den Euro-Rettungsschirm. Der Mittelmeerstaat wird jedoch noch jahrelang unter strikter EU-Beobachtung bleiben.