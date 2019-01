Nach der Gasexplosion in Russland: Erste Opfer beigesetzt

Magnitogorsk (APA/dpa) - Nach der Gasexplosion in der russischen Industriestadt Magnitogorsk haben die Menschen Abschied von den ersten Opfern genommen. Am Freitag seien sechs der 39 Toten begraben worden, berichteten russische Medien. Die Anteilnahme sei groß gewesen. In den nächsten Tagen soll es weitere Beisetzungen geben. An die Opfer der Tragödie im Ural soll künftig ein Denkmal erinnern.

Die russischen Behörden gehen vorrangig davon aus, dass ein Gasleck oder eine defekte Leitung zu der Explosion in dem Wohnblock geführt habe. Es hätten sich keine Spuren von Sprengstoffen gefunden, hieß es. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten am Freitag noch an.

Am Montag war ein ganzer Aufgang des zehnstöckigen Wohnblocks aus Sowjetzeiten eingestürzt. Er soll nicht wieder aufgebaut werden. Die Behörden halten die meisten anderen Aufgänge allerdings für sicher. Dennoch bleibe das Gas abgeschaltet.

Die Industriestadt Magnitogorsk ist für ihre Stahlproduktion bekannt. Sie liegt am südlichen Ural, etwa 1.400 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau, und hat rund 400.000 Einwohner.