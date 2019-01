Tennis: Erneut Schweiz gegen Deutschland im Finale des Hopman Cups

Perth (APA) - Titelverteidiger Schweiz mit Roger Federer und Belinda Bencic trifft beim Hopman Cup in Perth im Finale am Samstag auf Deutschland. Alexander Zverev und Angelique Kerber sicherten sich am Freitag in der abschließenden Begegnung gegen Australien dank zwei Einzel-Siegen über Matthew Ebden bzw. Ashleigh Barty Platz eins in der Gruppe A.

Damit kommt es an der australischen Westküste zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels. Nachdem Kerber gegen Bencic und Federer gegen Zverev gewonnen hatten, musste das Mixed die Entscheidung bringen. Dort setzten sich Federer und Bencic in zwei Sätzen durch. Seit dem Erfolg von Boris Becker und Anke Huber 1995 hat kein deutsches Tennis-Team mehr bei der inoffiziellen Mixed-WM gewonnen.