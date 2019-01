Aktien von Swiss Re bewegt - Gerüchte über Interessenten für ReAssure

Zürich (APA/dpa-AFX) - Die Aktien der Swiss Re sind am Freitag nach einem Bericht über ein angebliches Interesse des Versicherers Rothesay Life an ReAssure auf ein Tageshoch von 90,74 Franken gestiegen. Der Kurs fiel zuletzt aber wieder zurück auf 89,96 Franken (79,3 Euro), was ein Minus von 0,16 Prozent zum Vortagesschluss bedeutete.

Eigentlich will der schweizerische Rückversicherer das britische Geschäft mit geschlossenen Lebensversicherungsbeständen ReAssure heuer an die Börse bringen. Wie der Nachrichtensender „Sky News“ am Freitag aber ohne eine Nennung von Quellen berichtete, denkt der Spezialversicherer Rothesay Life über eine 3,5 Milliarden Pfund schwere (3,9 Mrd. Euro) Übernahme von ReAssure nach.

Rothesay sei vor einigen Wochen auf die Swiss Re zugegangen. Der Status der Gespräche sei zwar unklar, hieß es weiter. Allerdings sei es Rothesay Insidern zufolge ernst, in den kommenden Monaten ein formales Angebot zu machen.

