Fußball: Winter-Transferzeit in Österreich heuer bis 6. Februar

Wien (APA) - Die Winter-Transferzeit in der österreichischen Fußball-Bundesliga endet heuer erst am 6. Februar um 17.00 Uhr. Das gab die Bundesliga am Freitag bekannt. Nachweislich arbeitslos gemeldete Spieler können sogar bis 13. Februar (17.00) verpflichtet werden. Offizieller Beginn der Wechselperiode ist am kommenden Montag (7. Jänner) um 0.00 Uhr.

Die Transferzeit der fünf großen europäischen Ligen Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich endet einheitlich am 31. Jänner. In der Schweiz können Spieler bis 15. Februar geholt werden.