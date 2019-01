Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Innsbruck 1 - Kobayashi vor Kraft

Innsbruck (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Vierschanzentournee am Freitag in Innsbruck:

~ 1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 267,0 (136,5/131,0) 2. Stefan Kraft (AUT) 254,2 (129,5/130,5) 3. Andreas Stjernen (NOR) 242,7 (130,0/126,0) 4. Stephan Leyhe (GER) 239,1 (129,0/127,5) 5. Kamil Stoch (POL) 234,1 (126,5/131,0) 6. Yukiya Sato (JPN) 231,4 (129,0/123,5) 7. Killian Peier (SUI) 230,6 (127,0/123,0) 8. Richard Freitag (GER) 230,0 (128,0/124,0) 9. Roman Koudelka (CZE) 228,4 (123,0/125,0) 10. Timi Zajc (SLO) 226,6 (130,0/119,5) 11. Robert Johansson (NOR) 226,1 (129,0/124,0) 12. Anze Lanisek (SLO) 224,8 (126,5/123,0) 13. Markus Eisenbichler (GER) 223,8 (129,0/123,5) 14. Daniel Huber (AUT) 222,8 (127,0/121,0) 15. Daiki Ito (JPN) 222,3 (124,5/124,5) 16. Manuel Fettner (AUT) 219,6 (121,5/122,5) 17. Simon Ammann (SUI) 217,6 (125,0/123,5) 18. Dawid Kubacki (POL) 216,5 (130,0/116,0) 19. Jewgenij Klimow (RUS) 214,3 (122,0/120,5) 20. Andreas Wellinger (GER) 207,8 (118,5/121,0) 21. Michael Hayböck (AUT) 205,9 (123,0/115,5) . Johann Andre Forfang (NOR) 205,9 (119,5/123,5) 23. Philipp Aschenwald (AUT) 203,9 (123,5/115,0) 24. Karl Geiger (GER) 203,3 (120,5/115,5) 25. Anders Fannemel (NOR) 202,0 (124,5/116,0) 26. Junshiro Kobayashi (JPN) 200,5 (124,0/114,0) 27. Wladimir Zografski (BUL) 197,4 (120,0/111,5) 28. David Siegel (GER) 196,4 (123,0/112,5) 29. Jan Hörl (AUT) 188,6 (120,0/110,0) 30. Stefan Hula (POL) 186,4 (120,0/112,0) ~ Weiter (nicht im zweiten Durchgang, alle AUT): 35. Clemens Aigner 98,1 Punkte/119,5 m - 48. Clemens Leitner 88,0/115,0