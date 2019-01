Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Täter verletzte Frau mit Eisenstange lebensgefährlich

Wien - Am 30 Dezember hat ein 41-jähriger Mann in Wien eine 25-jährige Frau mit einer Eisenstange angegriffen und schwer verletzt. Nach der Tat rief er die Polizei und flüchtete. Ein Augenzeuge hatte aber den Mann gesehen und konnte ihn der Polizei gut beschreiben. Deshalb konnte der Mann am Mittwoch verhaftet werden. Der Mann gab die Tat zu. Er hat bereits seit einem Monat Frauen unbemerkt verfolgt. Er wollte die Frauen ansprechen, traute sich dann aber doch nicht. Genauso war es auch bei der 25-Jährigen. Aus Wut darüber griff er sie mit der Eisenstange an.

Private Daten von deutschen Politikern im Internet gestohlen

Berlin - In Deutschland sind nach einem Hacker-Angriff private Daten und Informationen von mehr als 100 Politikern im Internet gestohlen und veröffentlicht worden. Veröffentlicht wurden unter anderem E-Mail-Adressen, Briefkontakte und Daten von Kreditkarten. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist betroffen. Nur Politiker von der Partei AfD sind von dem Hacker-Angriff nicht betroffen. Wer hinter dem Hacker-Angriff steckt, ist unklar. Die Polizei weiß außerdem noch nicht, wie die Hacker an die Informationen gekommen sind.

Erklärung: Hacker

Das Wort „Hacker“ kommt aus dem Englischen und hat nichts mit dem Werkzeug „Hacke“ zu tun. Hacker sind meistens Computer-Experten, die im Internet private Daten oder Informationen von fremden Menschen stehlen. Hacker nutzen zum Beispiel die Daten von Kreditkarten, um Geld zu stehlen.

Fast 1.400 Menschen wegen Protesten gegen Frauen in Tempel verhaftet

Thiruvananthapuram - In Indien sind bei Protesten fast 1.400 Menschen festgenommen worden. Die Menschen haben protestiert, weil Frauen in einen Tempel gegangen sind. In Indien haben Frauen nur wenige Rechte. So durften zum Beispiel Frauen im Alter von 10 bis 50 Jahren früher nicht den Sabarimala-Tempel besuchen. Seit kurzem erlaubt aber ein Gesetz den Frauen, diesen Tempel doch zu besuchen. Dieses Gesetz hat vor allem Männer in Indien sehr wütend gemacht. Deshalb gab es Proteste.

Der Christbaum vor dem Rathaus in Wien wurde gefällt

Wien - Der Christkindl-Markt vor dem Rathaus in Wien ist unter anderem für seinen großen Christbaum bekannt. Doch Weihnachten ist vorbei und der Christkindl-Markt hat zu. Deshalb wurde der Christbaum vor dem Rathaus gefällt. Der Baum aus Kärnten war 150 Jahre alt und 28 Meter hoch. Die Reste vom Baum sollen verbrannt werden. Auf dem Christkindl-Markt vor Schloss Schönbrunn steht auch jedes Jahr ein Christbaum. Dieser Baum wird in einer Woche gefällt. Er wird aber nicht verbrannt, sondern an die Elefanten vom Tiergarten Schönbrunn verfüttert.

