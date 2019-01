Ebenthal (APA) - Ein 55-jähriger Kärntner ist am Freitagnachmittag bei einem Forstunfall in Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann allein in seinem Waldstück mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Als er mit einer Motorsäge an einer großen Baumwurzel arbeitete, kippte diese auf ihn.

Ein zweiter Arbeiter, der in Nähe arbeitete, fand den 55-Jährigen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.