Wiener Rentenmarkt baut Kursverluste aus

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt zeigte sich am Freitagnachmittag weiterhin mit schwächeren Notierungen und baute seine Kursverluste im Handelsverlauf sogar aus. Belastet wurden die Anleihen zum Wochenausklang von einem starken Börsenumfeld und einem gutem US-Arbeitsmarktbericht.

Der US-Arbeitsmarktdaten fielen robust aus. In der US-Wirtschaft sind im Dezember weit mehr Jobs entstanden als erwartet. Die Regierung in Washington meldete 312.000 neue Stellen, Experten hatten nur mit 177.000 gerechnet. Zugleich wurde der Wert für November um 21.000 auf 176.000 nach oben korrigiert. Die Arbeitslosenquote allerdings legte um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent zu. Die viel beachteten Stundenlöhne zogen aber stärker an als prognostiziert.

Zuletzt gab es Marktteilnehmer, die angesichts einer Eintrübung des ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe erwartet hatten, dass der US-Arbeitsmarktbericht eine Abkühlung der US-Konjunktur bestätigen würde. „Doch der Arbeitsmarktbericht für Dezember zeigt den Pessimisten die lange Nase. Nicht nur, dass der Beschäftigungsaufbau die Erwartungen deutlich übertraf und der Anstieg in den Vormonaten nach oben korrigiert wurde, auch die durchschnittlichen Stundenlöhne zogen kräftig an“, schreibt Dirk Chlench von der LBBW.

In der nächsten Woche stehen wieder einige wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, darunter in den USA auch der ISM-Index „außerhalb des verarbeitenden Gewerbes“. Die Rentenexperten der Commerzbank erwarten hier ein „spürbares Minus“. „Dies wäre ein weiterer Beleg, dass die US-Wirtschaft an Schwung verliert. Von einem Rezessionssignal könnte aber auch dann keine Rede sein“, heißt es von der Commerzbank weiter.

Ebenso im Kalender stehen nächste Woche Daten zum Auftragseingang der Industrie in Deutschland und den USA, sowie zum Wochenausklang die US-Verbaucherpreise.

Um 16.40 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 163,99 um 83 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (164,82). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,46. Das Tageshoch lag bisher bei 164,80, das Tagestief bei 163,92, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 88 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 499.320 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,35 (zuletzt: 1,29) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,48 (0,42)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,19 (-0,23) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,52 (-0,53) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 51 (zuletzt: 49) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 34 (32) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 11 (12) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 103,50 103,95 1,35 104,93 105,45 Bund 28/01 10 0,75 102,39 102,47 0,48 103,05 102,95 Bund 23/03 5 0,00 100,84 101,01 -0,19 101,15 101,05 Bund 20/01 2 3,90 106,72 106,89 -0,52 106,85 106,98 ~