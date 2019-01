Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis legt zum Wochenschluss zu

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel deutlich fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 48,03 Dollar und damit um 2,00 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 57,13 Dollar gehandelt.

Unterstützt wurden die Ölpreise von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA. In der Nacht auf Freitag hatte China den Besuch einer US-Delegation in Peking angekündigt. US-Regierungsvertreter werden am Montag zu Gesprächen erwartet, teilte Chinas Handelsministerium mit. Von einer Einigung im Handelsstreit dürfte auch die Wirtschaft Chinas profitieren und damit die Ölnachfrage aus dem Land ankurbeln.

Am Freitag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.283,53 Dollar und damit tiefer gegenüber dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.295,18 Dollar.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 57,13 55,95 +2,11 WTI 48,03 47,09 +2,00 OPEC-Daily 52,95 52,17 +1,50 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.283,53 1.295,18 -0,90 Silber 15,71 15,74 -0,19 Platin 813,62 798,33 +1,92 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 125,40 125,40 +0,00 Kakao 2.349,00 2.400,00 -2,13 Zucker 328,80 324,20 +1,42 Mais 178,50 180,00 -0,83 Sojabohnen 905,00 900,25 +0,53 Weizen 207,75 207,25 +0,24 ~