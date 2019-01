Fußball: Griechische Schiedsrichter beendeten Streik

Athen (APA/sda) - Die griechischen Fußball-Schiedsrichter haben ihren Streik beendet. Sie werden am Dienstag nächster Woche (8. Jänner) im Cup und am Samstag darauf (12. Jänner) in der Liga die Spiele wieder leiten, nachdem zwei Meisterschaftsrunden verschoben worden waren.

Aus Protest gegen einen Überfall auf einen ihrer Kollegen waren die Referees am 20. Dezember für unbestimmte Zeit in den Streik getreten. Vermummte hatten einen Schiedsrichter der Superliga vor seinem Haus in der Stadt Larissa zusammengeschlagen und ihm Kopf- und Knieverletzungen zugefügt. Es war dies bereits die 27. Attacke auf einen Schiedsrichter seit 2009 im griechischen Fußball.