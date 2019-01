Mehrere Länder wollen weitere Maduro-Amtszeit in Venezuela verhindern

Caracas/Lima (APA/dpa) - Kurz vor dem Beginn der zweiten Amtszeit des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro ist dieser von 13 Staaten der Region aufgefordert worden, auf die Vereidigung zu verzichten. „Wir rufen Nicolas Maduro dazu auf, die Präsidentschaft am 10. Jänner nicht anzutreten und die Regierungsbefugnis vorläufig an das Parlament zu übergeben, bis eine demokratische Präsidentenwahl abgehalten wurde“, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung der sogenannten Lima-Gruppe.

Unterzeichnet wurde der Aufruf von Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Peru und Santa Lucia. Sollte Maduro die Präsidentschaft in der kommenden Woche dennoch antreten, werde er von den Regierungen dieser Länder nicht anerkannt, hieß es in der Erklärung.

Der sozialistische Präsident war in umstrittenen Wahlen im Mai vergangenen Jahres im Amt bestätigt worden. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die venezolanische Opposition sprachen von einem undemokratischen Wahlprozess und erkannten das Ergebnis nicht an.