New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag deutlich fester geschlossen. Starke US-Arbeitsmarktdaten, gepaart mit beruhigenden Aussagen des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell, sowie neue Hoffnung im Handelsstreit mit China haben am Freitag eine Erholungsrally an der New Yorker Aktienbörse ausgelöst. Der Dow Jones gewann 746,94 Einheiten oder 3,29 Prozent auf 23.433,16 Zähler.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index stieg um 84,05 Punkte (plus 3,43 Prozent) auf 2.531,94 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index legte um 275,35 Einheiten oder 4,26 Prozent auf 6.738,86 Zähler zu.

