Basketball: Star James fehlt Lakers mindestens 3 weitere NBA-Spiele

Los Angeles (APA/AFP) - Basketball-Superstar LeBron James verpasst auch zumindest die nächsten drei NBA-Spiele seines Clubs Los Angeles Lakers. Er hatte sich am 25. Dezember links eine Adduktorenverletzung zugezogen. James soll erst in einer Woche wieder untersucht werden, hieß es in einem Statement des Vereins. Er hat am vergangenen Sonntag seinen 30. Geburtstag gefeiert.