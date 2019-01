USA entsenden Soldaten zum Schutz ihrer Bürger im Kongo

Kinshasa/Washington (APA/dpa) - Zum Schutz ihrer Staatsbürger und diplomatischen Einrichtungen im Kongo haben die USA rund 80 Soldaten nach Libreville im westafrikanischen Gabun geschickt. US-Präsident Donald Trump informierte den Kongress am Freitag (Ortszeit) über den Einsatz.

In dem Schreiben Trumps hieß es, Grund seien mögliche gewalttätige Demonstrationen im Kongo nach den Wahlen vergangenen Sonntag. Die Soldaten seien mit Kampfausrüstung ausgestattet und würden von Militärflugzeugen unterstützt. Sie könnten in Gabun, im Kongo oder in der Republik Kongo (Kongo-Brazzaville) eingesetzt werden.

Im Kongo waren am Sonntag ein neuer Präsident, das Parlament und Provinzvertretungen gewählt worden. Ein vorläufiges Ergebnis wird am 6. Jänner erwartet. Die Wahlbeobachter der Staatengemeinschaft des südlichen Afrikas (SADC) hatten von einem relativ reibungslosen Abstimmungsprozess gesprochen. Allerdings waren die Wahlen in dem rohstoffreichen Krisenstaat mit etwa 81 Millionen Einwohnern von Gewalt und Pannen begleitet worden.

Im Osten etwa erzwangen bewaffnete Rebellen die Schließung einiger Wahlbüros. Schon vor den Wahlen war es in Regionen zu Unruhen gekommen, in denen die Stimmabgabe für rund 1,2 Millionen Menschen auf März verschoben worden war. Die Wahlkommission begründet diese Maßnahme mit einem Ebola-Ausbruch und Terrorgefahr.

Trotzdem soll der Nachfolger des autoritär regierenden Joseph Kabila am 18. Jänner vereidigt werden. Der seit 17 Jahren amtierende Präsident durfte nicht erneut antreten. Seinem Gefolgsmann Emmanuel Ramazani Shadary werden die besten Chancen eingeräumt.