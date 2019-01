Drogenlenker im Nordburgenland erwischt

Kittsee (APA) - Bei einer Schwerpunktkontrolle am Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) hat die Polizei am Freitag einen Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Der 34-jährige Slowake gab bei der Vernehmung zu, Marihuana konsumiert zu haben, berichtete die Exekutive am Samstag in einer Aussendung. Im Pkw des Mannes wurden demnach diverse Utensilien zum Suchtmittelgebrauch gefunden.

Der Slowake erklärte laut Polizei, dass diese Gegenstände ihm gehören. Einen Drogentest verweigerte der 34-Jährige ebenso wie die Vorführung zu einer klinischen Untersuchung. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, zudem wurde der Lenker der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See und der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt.