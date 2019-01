13 Paletten Spirituosen aus abgestellten Lkw in Salzburg gestohlen

Salzburg (APA) - Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag aus einem an einer Spedition in der Stadt Salzburg abgestellten Lkw dreizehn Paletten Spirituosen und einen Hubwagen gestohlen. Das berichtete die Salzburger Polizei in einer Aussendung am Samstag. Der genaue Tathergang war zunächst unbekannt.