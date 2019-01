Lawinenabgang in Salzburg - Eine Person verschüttet

Zell am See (APA) - Bei einem Lawinenabgang am Samstagnachmittag bei der Schützingalm in Thumersbach bei Zell am See ist eine Person verschüttet worden. Weitere Informationen zum Einsatz lagen vorerst nicht vor. Rund 35 Bergretter der Ortsstellen Saalfelden und Zell am See sowie vier Hundeführer-Teams mussten gut eine Stunde zu Fuß zur Unglücksstelle gehen, informierte Maria Riedler von der Bergrettung Salzburg.

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 13.00 Uhr alarmiert. Rettungshubschrauberteams hätten versucht, das Gebiet zu erreichen, mussten allerdings erfolglos abbrechen. Der Anstieg der Bergretter zu Fuß dauerte gut eine Stunde.