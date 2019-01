Langlauf: Östberg, Kläbo mit großem Vorsprung ins Tour-de-Ski-Finale

Val di Fiemme (APA) - Die Norweger Ingvild Flugstad Östberg und Johannes Hösflot Kläbo gehen am Sonntag mit einem komfortablen Vorsprung in die Schluss-Etappe der Tour de Ski. Die beiden haben ihren Zeitbonus am Samstag mit Massenstart-Siegen in Val di Fiemme noch ausgebaut. Östberg liegt vor dem abschließenden Berg-Rennen 53,4 Sek. vor Natalia Neprajewa (RUS), Kläbo gar 1:20,4 Min. vor Sergej Ustjugow (RUS).

Olympiasieger Kläbo setzte sich im 15-km-Rennen 0,6 Sekunden vor dem Italiener Francesco de Fabiani durch, fing den Lokalmatador im Schlusssprint des Klassik-Bewerbs noch ab. Der auch gesamt drittplatzierte Alexander Bolschunow führte ein vierköpfiges Paket von russischen Athleten an (+2,6). Östberg nahm im 10-km-Rennen der Damen Neprajewa exakt zehn Sekunden ab, deren Landsfrau Anastassija Sedowa hatte weitere 0,8 Sek. Rückstand.

Schon in der Früh war klar gewesen, dass mit Teresa Stadlober auch der letzte österreichische Beitrag aus der Tour de Ski aussteigen musste. Die nach fünf von sieben Etappen auf Rang neun gelegene 23-Jährige laboriert an Halsschmerzen und Schnupfen. „Es hat leider keinen Sinn, unter diesen Umständen ein Rennen zu laufen“, erklärte die Salzburgerin. Stadlober wird nun erst wieder am letzten Jänner-Wochenende in Ulricehamn im Weltcup antreten.