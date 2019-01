American Football: Dallas, Indianapolis im NFL-Play-off-Viertelfinale

Dallas (Texas) (APA/dpa/Si) - Die Dallas Cowboys haben zum Play-off-Auftakt in der amerikanischen Football-Liga (NFL) das Viertelfinale erreicht. Die Texaner gewannen am Samstag (Ortszeit) ihr Erstrunden-Match gegen die Seattle Seahawks mit 24:22 (10:6). ln der Runde der letzten acht am kommenden Wochenende trifft Dallas entweder auf die New Orleans Saints oder die Los Angeles Rams.

Die Indianapolis Colts setzten sich im AFC-Wildcard-Spiel mit 21:7 (21:0) gegen die Houston Texans durch. Die Colts treffen im Viertelfinale am Samstag auf das Spitzenteam der AFC, die Kansas City Chiefs.

NFL-Ergebnisse vom Samstag (Ortszeit): Play-offs, 1. Runde (Wildcard Round): Houston Texans - Indianapolis Colts 7:21, Dallas Cowboys - Seattle Seahawks 24:22. Am Sonntag: Baltimore Ravens - Los Angeles Chargers, Chicago Bears - Philadelphia Eagles. Die Super Bowl LIII findet am 3. Februar 2019 in Atlanta statt