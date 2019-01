Wien (APA) - Die NEOS unterstützen die Forderung der Richtervereinigung, den Sparkurs in der Justiz zu beenden. Justizsprecherin Irmgard Griss sah in einer Aussendung am Sonntag Minister Josef Moser (ÖVP) gefordert, dafür zu sorgen, dass die Justiz ihre Arbeit in angemessener Zeit und mit ausreichender Sorgfalt erledigen kann. Dafür brauche es mehr Personal und Mittel für die Justiz, so die Abgeordnete.

