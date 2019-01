Winterwetter - Zweiter Lawinentoter in Vorarlberg

Damüls (APA) - In Vorarlberg ist am Sonntag ein zweiter Mann durch eine Lawine ums Leben gekommen: Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle wurde am Nachmittag über einen Verschütteten nach einem Lawinenabgang in Damüls informiert. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot geborgen werden, wie ein Sprecher der Polizei Vorarlberg der APA einen ORF-Bericht bestätigte.

Zur Identität und Herkunft des Opfers sowie zum Unfallhergang konnte der Beamte noch nichts sagen. Der ORF hatte berichtet, bei dem Verschütteten handle es sich um einen Deutschen.

Kurz zuvor wurde bekannt, dass ein 26-jähriger Deutscher in Schoppernau im Bregenzerwald durch eine Lawinen ums Leben gekommen ist. In Vorarlberg war die Lawinenwarnung am Sonntag von Stufe 3 auf Stufe 4 hinaufgesetzt worden.