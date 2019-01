Hollywood (APA/dpa) - Die amerikanische Schauspielerin Regina King (47) hat die erste Golden-Globe-Trophäe in ihrer Laufbahn gewonnen. Für ihre Rolle in der Buchverfilmung „If Beale Street Could Talk“ wurde sie in der Nacht zum Montag in Beverly Hills zur besten Nebendarstellerin gekürt.

Sie setzte sich dabei gegen Claire Foy („Aufbruch zum Mond“), Amy Adams („Vice“), Emma Stone („The Favourite – Intrigen und Irrsinn“) und Rachel Weisz („The Favourite – Intrigen und Irrsinn“) durch.