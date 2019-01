76. Golden Globes- Emma Stone rief Entschuldigung zu Rolle in „Aloha“

Hollywood (APA/dpa) - Mehr als drei Jahre nach ihrer umstrittenen Rolle als asiatische Fliegerpilotin im Film „Aloha“ hat US-Schauspielerin Emma Stone (30) sich öffentlich dafür entschuldigt. Anlass war die Verleihung der Golden Globes am Sonntag (Ortszeit), wo Gastgeberin Sandra Oh die romantische Komödie zusammen mit dem Film „Ghost in the Shell“ aufs Korn nahm. In beiden Filmen wurden weiße Schauspielerinnen - Stone in „Aloha“ und Scarlett Johansson in „Ghost in the Shell“ - für asiatische Rollen engagiert.

„Es tut mir leid“, rief Stone abseits der Kamera laut durch den Saal, als Oh die Romanze „Aloha“ in ihrem Gag erwähnte. Steve Gilula, Vorsitzender von Fox Searchlight, bestätigte später, dass Stone gerufen hatte. Oh hielt auf der Bühne ihre Hände auf der Brust, als wolle sie Stones spontane Entschuldigung annehmen oder anerkennen.

Die Pilotin Allison Ng im Film ist teils hawaiianisch-chinesischer Abstimmung. Stone hatte sich schon 2015 nach Erscheinen des Films entschuldigt und erklärt, das Problem des sogenannten „Whitewashing“ erkannt zu haben. Auch Afroamerikaner und Indigene sind in vergangenen Jahren und Jahrzehnten von weißen Schauspielern und Schauspielerinnen gespielt worden.