Deutscher Einzelhandel steigerte 2018 Umsatz das neunte Jahr in Folge

Wiesbaden/Berlin (APA/Reuters) - Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz 2018 das neunte Jahr in Folge gesteigert. Er wuchs zwischen 3,1 und 3,3 Prozent im Vergleich zu 2017, wie das Statistische Bundesamt am Montag in einer Schätzung auf Basis der Daten für die ersten elf Monate mitteilte. 2017 lag das Plus bei 4,3 Prozent, 2016 bei 2,9 Prozent.

Preisbereinigt (real) betrug das Wachstum im vergangenen Jahr voraussichtlich knapp 1,5 Prozent. Einen Umsatzrückgang gab es zuletzt im Krisenjahr 2009, als die weltweite Finanzkrise auf die Kauflaune durchschlug.

Höhere Einkommen und die Rekordbeschäftigung beflügeln derzeit den privaten Konsum. So stiegen die Tarifverdienste im abgelaufenen Jahr erneut schneller als die Preise, was die Kaufkraft vieler Verbraucher stärkte. Zudem erreichte die Zahl der Beschäftigten mit 44,8 Millionen ein Rekordhoch.

Wachstumstreiber bleibt der Internet- und Versandhandel. Er legte in den ersten elf Monaten 2018 um 6,2 Prozent zu. Dagegen schrumpfte das Geschäft mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren: Hier gab es Einbußen von 1,7 Prozent.