American Football: Philadelphia nach Comeback-Sieg im Viertelfinale

Chicago (APA/dpa) - Super-Bowl-Held Nick Foles hat die Philadelphia Eagles zu einem Comeback-Sieg in der ersten Play-off-Runde der amerikanischen Football-Liga NFL geführt. Der Titelverteidiger besiegte die Chicago Bears im NFC-Wildcard-Spiel am Sonntag (Ortszeit) mit 16:15 (3:6). Im Viertelfinale trifft Philadelphia am Sonntag auf die an Nummer eins gesetzten New Orleans Saints um Star-Quarterback Drew Brees.

Die entscheidende Szene der Partie ereignete sich kurz vor Schluss, als Chicago das Spiel mit einem Field Goal für sich hätte entscheiden können. Der 43-Yard-Versuch von Kicker Cody Parkey knallte allerdings gegen den linken Torpfosten. Der 29-jährige Foles sorgte dann mit einem Zwei-Yard-Touchdown-Pass auf Wide Receiver Golden Tate eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit für die Entscheidung.

„Wir fanden einen Weg“, sagte Tate. „Das ist Play-off-Football hier. Darum spielen wir dieses Spiel“. Foles, der die Eagles vergangenes Jahr zum ersten Super-Bowl-Erfolg der Vereinsgeschichte geführt hatte, warf zwei Interceptions und brachte sein Team nach der Pause mit zwei Touchdowns auf die Erfolgsspur. „Wir wurden heute in der ersten Halbzeit mit einigen Widrigkeiten konfrontiert und ich hatte ein paar Ballverluste“, bilanzierte er. „Das Wichtigste war, dass niemand den Glauben verloren hat.“

NFL-Ergebnisse vom Sonntag (Ortszeit) - Play-offs, 1. Runde: Baltimore Ravens - Los Angeles Chargers 17:23, Chicago Bears - Philadelphia Eagles 15:16