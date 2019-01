Handy-App schlug Alarm: Wiener entdeckte Ferienhaus-Brand in Kärnten

Millstatt (APA) - In einem aktuell nicht bewohnten Ferienhaus am Millstätter See (Bezirk Spittal) ist am Sonntag ein Schwelbrand ausgebrochen. Der Besitzer, ein 61-jähriger Wiener, wurde am Abend von einer Handy-App über das Auslösen des Brandmelders informiert. Laut Polizei hatte sich der Schwelbrand in dem zweistöckigen Haus bereits ausgebreitet. Der Löscheinsatz war Montagfrüh noch im Gange.

Wind und die Bauweise des Hauses erschwerten den Einsatz der rund 180 Feuerwehrleute. Nach Einschätzung der Feuerwehren dürfte im Laufe des Montags „Brand aus“ gegeben werden. „Erst dann können wir mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen“, sagte ein Beamter der örtlichen Polizeiinspektion in Millstatt zur APA. Der Schaden dürfte bei mehreren Hunderttausend Euro liegen.