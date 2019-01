Protest gegen EU-Regeln für Lkw-Fahrer: Autobahnblockade in Belgien

Brüssel (APA/dpa) - Belgische Gewerkschafter haben am Montag aus Protest gegen geplante EU-Regeln für Lastwagenfahrer eine Autobahn in Richtung Frankreich blockiert. Sie versammelten sich in der Früh zunächst auf einem Parkplatz und protestierten anschließend auf der Autobahn E17 am Grenzposten Rekkem, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Die Proteste richten sich gegen die in der EU geplanten neuen Schutzvorschriften für Fernfahrer. Die EU-Länder hatten sich Anfang Dezember unter anderem darauf verständigt, dass die Trucker ihre wöchentlichen Ruhezeiten nicht mehr in den Führerhäusern ihrer Fahrzeuge verbringen sollen. Eine Einigung mit dem EU-Parlament steht aber noch aus.