Israels Ex-Außenminister Moshe Arens mit 93 Jahren gestorben

Tel Aviv (APA/dpa) - Der frühere israelische Außenminister und Verteidigungsminister Moshe Arens ist tot. Arens sei im Alter von 93 Jahren gestorben, bestätigte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Montag. „Er wird für seinen besonderen Beitrag zu Israels Stärke und Sicherheit und seinen unermüdlichen Einsatz für das jüdische Volk erinnert werden“, schrieb Sprecher Emmanuel Nachshon bei Twitter.

Der Diplomat und Ingenieur Arens, Mitglied der rechtsorientierten Likud-Partei, wurde am 27. Dezember 1925 in Kowno (Litauen) geboren. Seine Familie emigrierte 1939 in die USA, und Arens diente dort in der Armee. 1948 wanderte er nach Israel ein. Arens war von 1983 bis 1984 und von 1990 bis 1992 Israels Verteidigungsminister. Das Amt des Außenministers hatte er von 1988 bis 1990 inne. 1999 wurde er noch ein drittes Mal zum Verteidigungsminister ernannt, bevor er aus dem politischen Leben ausschied.

Moshe Arens, der an US-Eliteuniversitäten Maschinenbau und Luftfahrttechnik studiert hatte, war für seinen besonderen Einsatz für die Entwicklung der israelischen Luftwaffe bekannt. Als seine größte Niederlage galt die Regierungsentscheidung von 1987, ein Projekt zur Entwicklung des israelischen Lavi-Kampfflugzeugs zu beenden.

Der stets höflich und zurückhaltend auftretende Vater von vier Kindern und mehrfache Großvater, der auch als Israels Botschafter in den USA diente, hatte den Ruf eines „Gentleman“. In den letzten Jahren schrieb er auch Gastbeiträge für die links-liberale israelische Zeitung „Haaretz“.

Arens galt auch als Ziehvater des heutigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. In einer Mitteilung Netanyahus hieß es am Montag: „Meine Frau Sara und ich vergießen bittere Tränen über den Tod unseres geliebten Moshe Arens.“ Zwischen beiden Familien habe es eine tiefe Verbindung gegeben. „Der riesige Beitrag, den Moshe Arens für sein Volk geleistet hat, wird für immer erinnert werden.“ Netanyahuu sagte, er habe Arens „wie einen Vater geliebt“.