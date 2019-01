Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis klar im Plus

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Montagvormittag gestiegen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 1,93 Prozent höher bei 58,16 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag stand er zuletzt bei 57,06 Dollar.

Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten auch am Ölmarkt für Zuversicht. Die beiden Staaten sind die größten Ölabnehmer der Welt und haben am Montag zweitägige Gespräche in Peking aufgenommen. Es sind die ersten direkten Handelsgespräche, seit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats-und Parteichef Xi Jinping vor fünf Wochen nach dem Ende des G-20-Gipfels in Buenos Aires einen 90-tägigen „Waffenstillstand“ vereinbart hatten.

US-Daten zur Entwicklung der Förderanlagen wirkten sich ebenfalls positiv auf den Handel aus. Nach Angaben der Ausrüsterfirma Baker Hughes vom Freitagabend ist die Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA erstmals seit drei Wochen wieder gesunken. Die Analysten der Commerzbank führen den Rückgang auf „die bis zuletzt niedrigen Preise“ zurück.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 55,14 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Donnerstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 52,95 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls fester. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.290,69 Dollar (nach 1.284,14 Dollar im Nachmittags-Fixing am Freitag) gehandelt. „Gold profitiert seit einiger Zeit generell vom volatilen Marktumfeld und der Verunsicherung der Marktteilnehmer“, heißt es in einem Kommentar der Commerzbank.