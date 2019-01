Elf illegale Glücksspielautomaten in ehemaligem Geschäft entdeckt

Wien (APA) - In einem leerstehenden ehemaligen Geschäftslokal in der Wallensteinstraße in Wien-Brigittenau haben Polizisten hinter einer als Garderobe getarnten Tür einen Raum mit elf illegalen Glücksspielautomaten entdeckt. Verantwortlich für die Geräte sei ein 57-jähriger türkischer Staatsbürger, hieß es am Montag in einer Aussendung. Die weiteren Amtshandlungen übernahm die Finanzpolizei.