Tennis: Neuer ATP Cup wird in Sydney und Brisbane ausgetragen

Sydney (APA/dpa) - Das Finale des neu geschaffenen ATP Cups wird im Jänner 2020 in Sydney ausgetragen. Zudem wird die Premiere dieses Team-Wettbewerbs im Herren-Tennis in Brisbane und einer dritten noch nicht benannten Stadt stattfinden, wie die Spielerorganisation ATP am Montag mitteilte. Der ATP Cup soll über zehn Tage gehen und mit 24 Mannschaften ausgetragen werden.

Für die Profis gilt das Turnier ab dem kommenden Jahr als gute Vorbereitung auf die Australian Open, die eine Woche später beginnen. Das neue Turnier steht in Konkurrenz zum Davis Cup. Zwischen der neuen Finalwoche im Davis Cup Ende November 2019 und dem ATP Cup liegen gerade einmal sechs Wochen.

In Adelaide sagte indes Alexander Zverev für die für (den heutigen) Montag und Dienstag angesetzte World Tennis Challenge ab. Laut Angaben der australischen Zeitung „The Advertiser“ vom Montag erlitt der deutsche Weltranglisten-Vierte eine Oberschenkelblessur. Zverev hatte in der vergangenen Woche beim Hopman Cup in Perth mit Landsfrau Angelique Kerber das Finale gegen die Schweiz verloren.