Extremsport: Ex-Short-Trackerin Windisch im „Ice Cross“ auf Podest

Judenburg (APA) - Nach ihrer Short-Track-Karriere ist Veronika Windisch seit schon drei Jahren im „Ice Cross Downhill“ unterwegs. Am Sonntag belegte die 36-jährige Steirerin beim zweiten WM-Lauf in Judenburg hinter der US-Amerikanerin Amanda Trunzo und der Kanadierin Miriam Trepanier Rang drei. Bei den Herren gab es in der 420 m langen Strecke durch Luca Dallago einen Finalsieg eines Lokalmatadors.