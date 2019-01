B&C-Gruppe hat neuen Chef

Wien (APA) - Die B&C Privatstiftung erweitert die Führungsspitze um ein weiteres Mitglied: Peter Edelmann (59) verstärke das Management seit Anfang Jänner als CEO der B&C Holding Österreich GmbH, der obersten Holdinggesellschaft der B&C-Gruppe, heißt es in einer Aussendung vom Montag. Die Managementteams der anderen B&C-Holdinggesellschaften bleiben den Angaben zufolge unverändert.

In der neu geschaffenen Funktion werde Edelmann für die strategische Ausrichtung der B&C zuständig sein. Der studierte Betriebswirt ist zudem in mehreren Unternehmen als Beirat oder Aufsichtsrat tätig - so auch in der B&C Industrieholding GmbH und der B&C-Kernbeteiligung Lenzing AG. Die B&C Privatstiftung hält auch Kernbeteiligungen an der AG und an Semperit.

