Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis fester

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 49,65 Dollar und damit um 3,52 Prozent mehr als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 58,71 Dollar gehandelt, er lag 3,52 Prozent im Plus.

Die Ölpreise bauten ihre Gewinne aus dem Frühhandel weiter aus. Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China stützten die Preise. Die beiden Staaten sind die größten Ölabnehmer der Welt und haben heute zweitägige Gespräche in Peking aufgenommen. Es sind die ersten direkten Handelsgespräche, seit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats-und Parteichef Xi Jinping vor fünf Wochen nach dem Ende des G-20-Gipfels in Buenos Aires einen 90-tägigen „Waffenstillstand“ vereinbart hatten.

US-Daten zur Entwicklung der Förderanlagen wirkten sich ebenfalls positiv auf den Handel aus. Nach Angaben der Ausrüsterfirma Baker Hughes vom Freitagabend ist die Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA erstmals seit drei Wochen wieder gesunken. Die Analysten der Commerzbank führen den Rückgang auf „die bis zuletzt niedrigen Preise“ zurück.

Der Goldpreis lag am Nachmittag in London bei 1.287,92 Dollar und etwas schwächer zum Schlusskurs von 1.284,14 vom Freitag. „Gold profitiert seit einiger Zeit generell vom volatilen Marktumfeld und der Verunsicherung der Marktteilnehmer“, heißt es in einem Kommentar der Commerzbank.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 58,71 57,06 +2,89 WTI 49,65 47,96 +3,52 OPEC-Daily 55,14 52,95 +4,14 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.287,92 1.284,14 +0,29 Silber 15,68 15,69 -0,06 Platin 823,40 819,59 +0,46 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 125,20 124,85 +0,28 Kakao 2.409,00 2.361,00 +2,03 Zucker 339,80 331,00 +2,66 Mais 182,25 182,25 +0,00 Sojabohnen 920,63 900,25 +2,26 Weizen 207,00 208,00 -0,48 ~