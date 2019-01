Fußball: Stöger traf bei Düsseldorfs Testniederlage gegen Dortmund

Marbella (APA) - Kevin Stöger hat am Montag im ersten Testspiel von Fortuna Düsseldorf im Trainingslager in Marbella einen Treffer erzielt. Der 25-jährige Mittelfeldspieler brachte den Tabellen-14. der deutschen Fußball-Bundesliga im Duell mit Herbstmeister Borussia Dortmund in der 14. Minute mit einem Abschluss aus sechs Metern in Führung. Am Ende gewann der BVB das erste Testspiel nach der Winterpause 3:2.