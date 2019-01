US-Börsen im Verlauf mit starken Gewinnen, Dow Jones plus 1,05%

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat sich am Montag im Verlauf deutlich in die Gewinnzone vorgearbeitet. Gegen 19.15 Uhr notierte der Dow Jones mit einem klaren Zuwachs von 245,04 Zählern oder 1,05 Prozent bei 23.678,20 Punkten. Der S&P-500 Index lag 33,49 Punkte oder 1,32 Prozent im Plus bei 2.565,43 Zähler. Der Nasdaq Composite Index steigerte sich um deutliche 114,64 Zähler oder 1,70 Prozent auf 6.853,50 Einheiten.

Hoffnungen auf Fortschritte im Handelskonflikt mit China beflügelten an der Wall Street. Heute haben in Peking zweitägige Gespräche zwischen China und den USA zum Handelskonflikt begonnen. Es sind die ersten direkten Handelsgespräche, seit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats-und Parteichef Xi Jinping vor fünf Wochen einen 90-tägigen „Waffenstillstand“ vereinbart hatten.

Ölwerte wurden von den merklich anziehenden Rohölnotierungen zusätzlich unterstützt. Im Dow Jones verbuchten Chevron einen Kurszuwachs von 1,8 Prozent. ExxonMobil verteuerten sich um 1,2 Prozent.

Die Papiere von Amazon verteuerten sich um 3,1 Prozent. Die Papiere des Onlinehändlers wurden von den Analysten von Pivotal Research in einer Ersteinschätzung mit den Anlagevotum „Buy“ bewertet.

Unter den Einzelwerten stehen auch diverse Übernahmen im Anlegerfokus. So ist Kreisen zufolge das Investmentunternehmen Apollo am teilweisen oder vollständigen Erwerb des Flugzeug-Leasing-Geschäfts des Mischkonzerns General Electric interessiert. Die GE-Aktien zogen 6,4 Prozent hoch.

In ähnlichem Ausmaß um 6,3 Prozent nach oben ging es für die Aktien von Dollar Tree. Begründet wurde der Aktiensprung damit, dass sich mit Starboard Value ein als aktivistisch geltender Investor an der Handelskette beteiligt hat und offenbar auf einen Verkauf der Family-Dollar-Läden drängt.

Der Pharmakonzern Eli Lilly will für rund 8 Milliarden US-Dollar das Biotech-Unternehmen Loxo Oncology kaufen. Mit einem Kurssprung von 66 Prozent sorgte die Meldung bei den Loxo-Aktionären für gute Laune. Eli Lilly verteuerten sich um 1,3 Prozent.

Weiters will der Investor Elliott das Öl- und Gasunternehmen QEP Resources für 8,75 US-Dollar je Aktie übernehmen. Die QEP-Papiere schossen um 42 Prozent auf 8,64 Dollar nach oben.

Tesla legten um 5,5 Prozent zu. Der Chef des US-Elektroautoherstellers, Elon Musk, hatte sich in einem Interview anlässlich der Grundsteinlegung für eine Fabrik in Shanghai sehr optimistisch für die langfristige Zukunft geäußert.

