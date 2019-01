Chinesische Staatsmedien: Kim Jong-un besucht China von 7. bis 10.1

Pjöngjang (APA/Reuters) - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un besucht auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping China, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua laut Reuters am Dienstag. Kims Besuch, sein insgesamt viertes Zusammentreffen mit Xi, soll bis 10. Jänner dauern. Die südkoreanische Zeitung Hankyoreh hatte am späten Montagabend als erste von Kims Auslandsreise berichtet.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass ein Sonderzug aus Nordkorea am Montag um 22.15 Uhr (Ortszeit, 14.15 Uhr MEZ) die Grenze zu China überquert habe und am Dienstag in der Früh in Peking erwartet werde. China ist der wichtigste Verbündete Nordkoreas. Kim Jong-un besuchte den mächtigen Nachbarn im vergangenen Jahr dreimal, um sich mit Staatschef Xi Jinping zu treffen. Keine der Reisen war im Vorfeld angekündigt worden.