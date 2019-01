Nordkoreas Machthaber Kim zu Staatsbesuch in Peking eingetroffen

Pjöngjang (APA/AFP) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist zu seinem mehrtägigen Staatsbesuch in China eingetroffen. Kims Zug sei am Dienstagvormittag (Ortszeit) in den Bahnhof von Peking eingefahren, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Kim war auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in das Nachbarland gereist, sein Besuch soll bis Donnerstag dauern.