Ätna kommt nicht zur Ruhe: Wieder leichte Beben

Rom (APA) - Vom italienischen Institut für Geologie und Vulkanologie sind am Dienstag neue Erdbeben rund um den Vulkan Ätna registriert worden. Die Erdstöße hatten eine Stärke von 2,4 und 2,2 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von sechs Kilometern. Schäden wurden keine gemeldet. Am Montag war zuvor ein weiterer Erdstoß mit Stärke 2,9 verzeichnet worden.

Die Beben deuten laut Experten darauf hin, dass sich die vom Magma ausgehende Spannung im Untergrund des Vulkans bisher nicht abgebaut hat. Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Es kommt immer wieder zu kleineren und größeren Eruptionen.

Die neue Phase der Aktivität begann am 23. Dezember. Am Heiligen Abend erschütterte ein Beben der Stärke 4,8 die Region um Catania am südöstlichen Fuß des Vulkans. 28 Menschen wurden verletzt. Mehr als 400 Menschen sind wegen der Schäden nach Behördenangaben vorübergehend obdachlos. Die italienische Regierung hat den Notstand für die betroffenen Gebiete ausgerufen.