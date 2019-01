Winterwetter - Weiter Stromausfälle im Mühlviertel und Straßensperren

Perg/Gmunden/Österreich-weit (APA) - Mit den erneuten Schneefällen ist es auch am Dienstag wieder zu Stromausfällen im Mühlviertel in Oberösterreich gekommen. Ebenso blieben zahlreiche Straßen und Pässe aufgrund der drohenden Lawinengefahr oder umgestürzter Bäume gesperrt. Eine Entschärfung der Situation war laut Wetterprognosen nicht in Sicht.

„Die Situation bleibt angespannt, der Schwerpunkt hat sich vom unteren Mühlviertel etwas nach Norden verschoben“, hieß es vom Stromversorger Linz AG am Dienstag. Um 7.00 Uhr seien 1.600 Kunden ohne Strom gewesen, bis 8.30 Uhr nur mehr 27. Man arbeite mit Hochdruck, um die Stromversorgung wiederherzustellen, 50 Leute seien in dem Gebiet unterwegs. Derzeit sei vor allem der Bezirk Freistadt mit Windhaag, Sandl, Rainbach betroffen. „Wir sind in maximaler Bereitschaft, es herrscht viel Bewegung.“

Wegen drohender Lawinen waren etliche Verkehrsverbindungen, auch zwischen den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark, bis auf weiteres gesperrt. Nicht zu befahren waren am Dienstag der Pötschenpass sowie die Salzkammergut Straße (B145) zwischen Ebensee und Bad Ischl, die Pyhrnpass Straße (B138) zwischen Spital am Pyhrn und Liezen, die Straße zwischen Unterlaussa und Hengstpass, der Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun, der Hengstpass zwischen Windischgarsten und Altenmarkt sowie die Großalm Landesstraße (L544) zwischen Altmünster und Steinbach am Attersee.

Gefahr durch Schneebruch drohte auf Straßen im ganzen Land, ebenso waren viele Verbindungen wegen umgestürzter Bäume oder Aufräumarbeiten nach Unfällen nicht passierbar. Betroffen waren unter anderem die Hausruck Straße zwischen Ampflwang und Eberschwang im Innviertel, im Mühlviertel die Naarntal Landesstraße (L572) zwischen Bad Zell und Perg, die Rechbergstraße (L1426) vom Naarntal nach Rechberg sowie die Maria Bründl Straße (L1478) zwischen Gutau und St. Oswald (Bezirk Freistadt). Auf der Theninger Straße (B133) zwischen Straßham und Kirchberg-Thening (Bezirk Linz-Land) blieben zwei Lkw auf der glatten Fahrbahn hängen.