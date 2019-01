Ski alpin: Abfahrtstraining in St. Anton erst am Freitag

St. Anton am Arlberg (APA) - Das für Donnerstag geplant gewesene erste Training für die Damen-Weltcup-Abfahrt am kommenden Samstag in St. Anton am Arlberg ist vorzeitig am (heutigen) Dienstag abgesagt worden. Grund sind die absehbaren Schneefälle, die eine rechtzeitige Fertigstellung der Karl-Schranz-Rennpiste am Kapall unmöglich machen. Das erste Training ist nun für Freitag geplant.