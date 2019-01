Golf: Ire Harrington ist europäischer Ryder-Cup-Kapitän für 2020

Virginia Water (APA/dpa) - Der irische Golfprofi Padraig Harrington wird das europäische Ryder-Cup-Team 2020 bei der Mission Titelverteidigung als Kapitän anführen. Der 47-Jährige wurde am Dienstag auf dem Wentworth Club bei London als neuer Teamchef für den prestigeträchtigen, kontinentalen Wettstreit mit den USA vorgestellt. Zuvor hatte ein fünfköpfiges Gremium der European Tour den dreimaligen Majorsieger gewählt.

„Ich habe Majors gewonnen, aber das Amt des Ryder-Cup-Kapitäns ist ein anderes Level. Das nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Ich möchte, dass unser Team so gut spielt wie möglich“, sagte Harrington, der beim Ryder Cup bisher sechsmal als Spieler (vier Siege) und dreimal als Vize-Kapitän mitgewirkt hat.

Der Ire tritt die Nachfolge von Thomas Björn an. Der Däne hatte 2018 die europäische Auswahl beim wichtigsten Team-Event im Golfsport in Paris zum 17,5:10,5-Sieg gegen die USA geführt. Der nächste Ryder Cup wird Ende September 2020 auf dem Whistling Straits Golf Course im US-Bundesstaat Wisconsin ausgetragen.