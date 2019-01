Biathlon: ÖSV startet mit unverändertem Herren-Team ins neue Jahr

Oberhof (APA) - Nach zweieinhalb-wöchiger Weihnachtspause startet der Biathlon-Weltcup am Donnerstag in Oberhof ins neue Jahr. Der ÖSV setzt bei den Herren auf ein unverändertes Team mit Julian und Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger und Felix Leitner. Bei den Damen komplettiert Christina Rieder das vierköpfige ÖSV-Aufgebot.

„Die Mannschaft hat bei den letzten Trainingseinheiten aber einen guten Eindruck hinterlassen. Dementsprechend positiv gehen wir an die Sache heran“, erklärte Herren-Trainer Ricco Groß. Auf dem Programm stehen der Sprint (Damen am Donnerstag, Herren am Freitag), Verfolgung (Samstag) und die Staffeln (Sonntag).